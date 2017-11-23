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05:36 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае из-за пожара в частном доме взорвался газ

Огонь обнаружили слишком поздно, из-за чего он разошёлся на большую площадь.

В Хабаровском крае минувшей ночью, 23 ноября, произошёл пожар в деревянном частном доме. Из-за того, что брандмейстеры поздно узнали о нём, огонь распространился на большую площадь, а из-за высокой температуры в здании взорвался газовый баллон.

Вызов на пульт диспетчера поступил в 01:31 по хабаровскому времени. По сообщению очевидца, возгорание произошло в одноэтажном бревенчатом жилом доме по улице Лермонтова в посёлке Переяславка района имени Лазо. Расчёты 78-ой пожарной части края прибыли на место через две минуты. В это время пламя уже охватило веранду и сам дом. Газовый баллон, находившийся внутри дома, от высокой температуры взорвался.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, огнеборцы тут же организовали работу по тушению пожара. Всего для его ликвидации задействовали восемь человек и две автоцистерны. В 01:55 возгорание удалось локализовать на площади 76 квадратных метров, а в 02:51 — полностью ликвидировать.

В результате от огня пострадали дом и веранда, кроме того, есть пострадавшие. Пожар разгорелся на большой площади, поскольку происшествие обнаружили поздно и сообщение о нём с задержкой поступило дежурному диспетчеру. Выяснением причин пожара и виновных занялись сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России и следственные органы.

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