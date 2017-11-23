В Хабаровском крае из-за пожара в частном доме взорвался газ
Огонь обнаружили слишком поздно,
Огонь обнаружили слишком поздно,
В Хабаровском крае минувшей ночью, 23 ноября, произошёл пожар в деревянном частном доме.
Вызов на пульт диспетчера поступил в 01:31 по хабаровскому времени. По сообщению очевидца, возгорание произошло в одноэтажном бревенчатом жилом доме по улице Лермонтова в посёлке Переяславка района имени Лазо. Расчёты 78-ой пожарной части края прибыли на место через две минуты. В это время пламя уже охватило веранду и сам дом. Газовый баллон, находившийся внутри дома, от высокой температуры взорвался.
Как сообщает
В результате от огня пострадали дом и веранда, кроме того, есть пострадавшие. Пожар разгорелся на большой площади, поскольку происшествие обнаружили поздно и сообщение о нём с задержкой поступило дежурному диспетчеру. Выяснением причин пожара и виновных занялись сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России и следственные органы.