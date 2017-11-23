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07:31 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе три автомобиля столкнулись «паровозиком» из-за гололеда

В Сипайлово три авто собрались в «паровозик».

По словам очевидцев, авария произошла из-за скользкой дороги и невнимательности водителей, не соблюдавших дистанцию между авто. Пользователи сетуют, что не все автолюбители обращают внимание на знак «Шипованная резина» — у машин с зимними покрышками тормозной путь гораздо короче.

Между тем МЧС ежедневно предупреждает водителей об опасности гололеда на дорогах. В последние дни и недели температура воздуха на улице колеблется около нуля, что создает особую опасность гололедицы.

Например, сегодня температура воздуха ночью составит −4…+1 °С, а днем +1… +6 °С. МЧС допускает наличие гололеда на дорогах. Также водителей предупреждают о тумане на отдельных участках автодорог с видимостью в пределах 500−1000 м.

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