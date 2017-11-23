В Уфе три автомобиля столкнулись «паровозиком» из-за гололеда

По словам очевидцев, авария произошла из-за скользкой дороги и невнимательности водителей, не соблюдавших дистанцию между авто. Пользователи сетуют, что не все автолюбители обращают внимание на знак «Шипованная резина» — у машин с зимними покрышками тормозной путь гораздо короче.

Между тем МЧС ежедневно предупреждает водителей об опасности гололеда на дорогах. В последние дни и недели температура воздуха на улице колеблется около нуля, что создает особую опасность гололедицы.