В Уфе три автомобиля столкнулись «паровозиком» из-за гололеда
В Сипайлово три авто собрались в «паровозик».
В Сипайлово три авто собрались в «паровозик».
По словам очевидцев, авария произошла
Между тем МЧС ежедневно предупреждает водителей об опасности гололеда на дорогах. В последние дни и недели температура воздуха на улице колеблется около нуля, что создает особую опасность гололедицы.
Например, сегодня температура воздуха ночью составит −4…+1 °С, а днем +1… +6 °С. МЧС допускает наличие гололеда на дорогах. Также водителей предупреждают о тумане на отдельных участках автодорог с видимостью в пределах 500−1000 м.