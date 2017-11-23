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08:01 (мск), источник: VN.ru

Полицейский попал под поезд в Новосибирской области

Сотрудник полиции Николай Прилепо возвращался с рейда по станции «Татарская», оступился на перроне и упал под проходящий поезд. Врачи пять дней боролись за его жизнь, но полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.

Вчера, 22 ноября, скончался старший сержант полиции, полицейский отделения патрульно-постовой службы полиции линейного пункта полиции на станции «Татарская» линейного отдела МВД России на станции «Барабинск» Николай Леонидович Прилепо. Сотруднику полиции было 30 лет.

«Сотрудник находился при исполнении служебных обязанностей, когда попал под проходящий железнодорожный локомотив и получил несовместимые с жизнью травмы, — сообщили в Сибирском управлении на транспорте МВД по СФО. — Николай Прилепо поступил на службу в полицию 19 февраля 2009. Руководство и личный состав УТ МВД России по СФО скорбят по случаю трагической кончины боевого товарища и выражают глубочайшие соболезнования родным и близким покойного».

Добавим, что Николай Прилепо был женат, без отца остались двое детей.

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