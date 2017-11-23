Полицейский попал под поезд в Новосибирской области

«Сотрудник находился при исполнении служебных обязанностей, когда попал под проходящий железнодорожный локомотив и получил несовместимые с жизнью травмы, — сообщили в Сибирском управлении на транспорте МВД по СФО. — Николай Прилепо поступил на службу в полицию 19 февраля 2009. Руководство и личный состав УТ МВД России по СФО скорбят по случаю трагической кончины боевого товарища и выражают глубочайшие соболезнования родным и близким покойного».