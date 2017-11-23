В Екатеринбурге перед судом предстанет крупная ОПГ наркоторговцев
На скамье подсудимых — 17 человек.
На скамье подсудимых — 17 человек.
В Свердловский областной суд поступило уголовное дело в отношении 17 участников организованной преступной группы. Они обвиняются в контрабанде наркотиков на территорию Российской Федерации и незаконном их сбыте в особо крупном размере, сообщили «Уралинформбюро» в
На территории Среднего Урала ОПГ развернула масштабную деятельность. К февралю 2015 года участниками банды были созданы
«Также на этих сайтах организована работа по сопровождению заказов от момента выбора наркотиков до их получения покупателями, включая рассмотрение их претензий по не нахождению тайников, а также ошибок в описании или несоответствии адресов тайников с местом их действительного нахождения», — уточнили в ведомстве.
У преступной группы было изъято 11 килограммов наркотиков и крупная партия психотропных веществ.
Уголовное дело в отношении неустановленных участников банды выделено в отдельное производство.