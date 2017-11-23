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07:51 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге перед судом предстанет крупная ОПГ наркоторговцев

На скамье подсудимых — 17 человек.

В Свердловский областной суд поступило уголовное дело в отношении 17 участников организованной преступной группы. Они обвиняются в контрабанде наркотиков на территорию Российской Федерации и незаконном их сбыте в особо крупном размере, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе прокуратуры региона.

На территории Среднего Урала ОПГ развернула масштабную деятельность. К февралю 2015 года участниками банды были созданы интернет-магазины, через которые реализовывались различные наркотические средства, психотропные вещества с указанием цен на них, способов и номеров счетов для оплаты покупок, с возможностью выбора района на территории Екатеринбурга и Нижнего Тагила, в котором покупателю удобно их забрать.

«Также на этих сайтах организована работа по сопровождению заказов от момента выбора наркотиков до их получения покупателями, включая рассмотрение их претензий по не нахождению тайников, а также ошибок в описании или несоответствии адресов тайников с местом их действительного нахождения», — уточнили в ведомстве.

У преступной группы было изъято 11 килограммов наркотиков и крупная партия психотропных веществ.

Уголовное дело в отношении неустановленных участников банды выделено в отдельное производство.

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