В Екатеринбурге в ДТП погибла 87-летняя женщина

Предварительно установлено, что водитель Lada Priora совершил наезд на пожилую женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм женщина скончалась в реанимации, передает «Уралинформбюро».

По словам очевидцев происшествия, водитель и пассажиры авто были сильно пьяны. Машина протащила пенсионерку на капоте метров 30 до светофора, после чего выехала на Белинского и влетела в ограждение. Водитель и пассажиры Priora попытались сбежать с места ДТП, но их заблокировали другие автомобилисты и караулили до приезда полиции.