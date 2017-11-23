Самолёт из Благовещенска в Новосибирск вернулся в аэропорт из-за недомогания пассажира, об этом сообщает «Интерфакс».

Рейс 3268 вылетел из Благовещенска в Новосибирск в 5:38 по новосибирскому времени, но вскоре вернулся в аэропорт. Причина — ухудшение самочувствия одного из пассажиров. В аэропорту 65-летнего мужчину встретила карета «Скорая помощь».

«Самолет благополучно приземлился в аэропорту Благовещенска. Мужчина 65 лет, который почувствовал себя плохо в полете, доставлен на “скорой” в больницу в отделение кардиологии», — сообщила специалист по связям с общественностью аэропорта Благовещенск Надежда Елисеева.

После дозаправки самолет вновь вылетит в Новосибирск. На его борту находятся 98 человек.