Рецидивист обругал судью и получил дополнительный срок в Мошково

35 летний мужчина предстал пред судом по ст.119.части 1 (Угроза убийством). Мировой суд присудил ему 1 год и 3 месяца исправительных работ с удержанием 15 процентов зарплаты в пользу государства. Такое решение суда правонарушителя возмутило, и мужчина подал апелляционную жалобу в Мошковский районный суд. Его жалобу рассмотрели и вынесли решение: «Оставить приговор без изменений».

На это подсудимый дерзко выругался в адрес судьи, не стеснялся в выражениях, использовал нецензурную брань, переходил на личности. В итоге за непродолжительный период своих высказываний «наговорил» на пять месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Помощник председателя Мошковского районного суда Наталья Белых пояснила, что мужчина неоднократно судим в 2012 году за вымогательство, в 2015 за покушение на кражу и в 2017 дважды предстал перед судом. Последний приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Новосибирский областной суд.