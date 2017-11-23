Пассажирка, из-за которой экстренно сел самолет, лежит в уфимской больнице

32-летняя пассажирка рейса Челябинск — Москва сейчас находится в нейрососудистом отделении уфимской больницы. Рядом, в соседнем отделении педиатрии лежит ее маленький ребенок. С ним все в порядке. А вот мама находится в тяжелом состоянии. По переписке русских граждан, живущих в Америке, становится ясно, что пассажирку парализовало.

— Сегодня мы знаем, что она уже в сознании, — пишут соотечествинники из-за океана. — И что ее малыш находится под присмотром врачей. Больше нам ничего не известно. Муж летит в Уфу, мама едет на поезде. Скоро они встретятся.