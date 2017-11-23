Пассажирка, из-за которой экстренно сел самолет, лежит в уфимской больнице
К ней прилетел муж из
К ней прилетел муж из
32-летняя пассажирка рейса Челябинск — Москва сейчас находится в нейрососудистом отделении уфимской больницы. Рядом, в соседнем отделении педиатрии лежит ее маленький ребенок. С ним все в порядке. А вот мама находится в тяжелом состоянии. По переписке русских граждан, живущих в Америке, становится ясно, что пассажирку парализовало.
— Сегодня мы знаем, что она уже в сознании, — пишут соотечествинники
Напомним, что 32-летняя пассажирка Ольга вылетела из Челябинска в Москву бортом № 1421. После влета ей стало плохо и капитан корабля запросил вынужденную посадку в столице Башкирии. С рейса пассажирку сняли и госпитализировали в городскую больницу.