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07:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Пассажирка, из-за которой экстренно сел самолет, лежит в уфимской больнице

К ней прилетел муж из Нью-Йорка и приехала мама.

32-летняя пассажирка рейса Челябинск — Москва сейчас находится в нейрососудистом отделении уфимской больницы. Рядом, в соседнем отделении педиатрии лежит ее маленький ребенок. С ним все в порядке. А вот мама находится в тяжелом состоянии. По переписке русских граждан, живущих в Америке, становится ясно, что пассажирку парализовало.

— Сегодня мы знаем, что она уже в сознании, — пишут соотечествинники из-за океана. — И что ее малыш находится под присмотром врачей. Больше нам ничего не известно. Муж летит в Уфу, мама едет на поезде. Скоро они встретятся.

Напомним, что 32-летняя пассажирка Ольга вылетела из Челябинска в Москву бортом № 1421. После влета ей стало плохо и капитан корабля запросил вынужденную посадку в столице Башкирии. С рейса пассажирку сняли и госпитализировали в городскую больницу.

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