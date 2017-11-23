Пятеро челябинцев пойдут под суд за продажу самопального алкоголя

Пятеро челябинцев обвиняются в производстве, хранении и сбыте немаркированного алкоголя, а также в изготовлении акцизных марок, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемые в 2015 году в промышленной зоне Металлургического и Курчатовского районов Челябинска организовали незаконное массовое производство алкогольной продукции, которую продавали под видом известных марок.

«В ходе обысков изъято было более 12 тысяч бутылок спиртного, более двух тысяч литров спирта на сумму свыше 2,5 млн рублей. По уголовному делу был проделан значительный объем следственной работы, назначены и проведены 51 химическое экспертное исследование, 42 технико-криминалистических исследований, товароведческая судебная экспертиза», — рассказывают в ведомстве.