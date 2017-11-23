Мошенники, предлагавшие технику со скидкой, задержаны в Алматы

Источник: Nur.kz

Они находили одинокую пожилую женщину на улице и предлагали ей купить домашнюю технику почти даром.

По словам потерпевшей, мужчина очень убедительно внушал ей, что холодильник можно будет забрать прямо сейчас и показывал ей рекламные брошюры об акциях.

Позже подошла подозреваемая гражданка Т., которая тоже под видом рекламного агента стала демонстрировать женщине другие карточки и журнал магазина техники, заверяя, что у нее выпал шанс выиграть холодильник за 200 тысяч тенге.

Через небольшой отрезок времени подошла еще одна женщина средних лет, чья личность на данный момент устанавливается, и стала расспрашивать об акции и об условиях для принятия в ней участия. Проявляя активную заинтересованность, подошедшая женщина стала соглашаться на все условия: невольно стала соглашаться и потерпевшая.

Далее они проехали по адресу, где, якобы, проводится акция и розыгрыш. По дороге «рекламные агенты» объяснили, что необходимы деньги для приятия участия, на что «новая» участница дала свое согласие.

«Согласилась и доверчивая потерпевшая. После чего, они поехали к дому последней, где она им вынесла 100 тысяч тенге. Завладев денежными средствами наивной женщины, под предлогом завести нужные документы для участия в акции, преступники скрылись в неизвестном направлении.