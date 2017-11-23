В Красноярске автомобиль врезался в столб и сгорел от упавших проводов

В Красноярске после столкновения со столбом сгорела иномарка. Авария произошла вечером 22 ноября на улице Гусарова.

Со слов очевидцев, водитель иномарки на высокой скорости протаранил столб электроопоры. Удар был такой силы, что столб упал на проезжую часть, а электропровода на автомобиль. В итоге авто полностью было объято пламенем, прибывшие пожарные потушили огонь.

Из-за упавшего столба движение на данном участке было перекрыто. Водитель иномарки с тяжелыми травмами доставлен в больницу. По предварительной версии, водитель был лишен права управления автомобилем.