В Уфе должник сбил судебного пристава на арестованном автомобиле
Инцидент случился в столице Башкирии 5 октября, 11 ноября Ленинским межрайонным следственным отделом Уфы было возбуждено уголовное дело, сообщили в
Инцидент случился в столице Башкирии 5 октября, 11 ноября Ленинским межрайонным следственным отделом Уфы было возбуждено уголовное дело, сообщили в
5 октября этого года судебный
Должник не захотел отдавать арестованную иномарку Audi A7 и умышленно совершил наезд на судебного пристава. Этот факт послужил основанием для возбуждения уголовного дела по статье «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования». Расследование уголовного дела продолжается. Судебный пристав в настоящее время уже приступил к своим служебным обязанностям, добавили в
Напомним, похожий случай произошел два года назад: тогда обвиняемая не выплачивала кредит за авто и накопила долгов на 700 тысяч рублей. К судебным приставам женщина неосмотрительно приехала на кредитном автомобиле Nissan Almera, и они попытались арестовать машину.
Желая скрыться от приставов, женщина наехала на двух сотрудниц службы, причинив им телесные повреждения, а с третьим сотрудником, зацепившимся при наезде за капот автомобиля, нарушительница проехала несколько сотен метров, также причинив ему телесные повреждения. Поймать нарушительницу удалось при помощи неравнодушных местных жителей. Они перекрыли своими машинами одну из улиц, по которой двигался автомобиль нарушителя и задержали должницу.