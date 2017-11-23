Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Умер Дмитрий Хворостовский
Грэм с размером XL вошла в топ-10 самых богатых моделей (фото)
В России могут ввести налог на смерть
В ДНР ответили на вопрос об участии в противостоянии в Луганске
Чем известен Дмитрий Хворостовский22 ноября после продолжительной болезни скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
В Сети обсуждают изменения лица Любови Успенской – снимок
Киркоров обратился к Пугачевой после ее венчания
Алина Кабаева в стильном кожаном наряде приехала в Милан (фото)
Брежнева с семьей, Утяшева и Кожевникова посетили модный показ
Киев: Плотницкий покинул Луганск и укрылся в России
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Названа самая дорогая улица России (фото)
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
8Внутри Монголии
08:18 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе должник сбил судебного пристава на арестованном автомобиле

Инцидент случился в столице Башкирии 5 октября, 11 ноября Ленинским межрайонным следственным отделом Уфы было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФССП Башкирии.

5 октября этого года судебный пристав-исполнитель Уфимского районного отдела судебных приставов производил арест автомобиля организации, которая задолжала 200 работникам зарплату на общую сумму в 1,2 млн рублей.

Должник не захотел отдавать арестованную иномарку Audi A7 и умышленно совершил наезд на судебного пристава. Этот факт послужил основанием для возбуждения уголовного дела по статье «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования». Расследование уголовного дела продолжается. Судебный пристав в настоящее время уже приступил к своим служебным обязанностям, добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, похожий случай произошел два года назад: тогда обвиняемая не выплачивала кредит за авто и накопила долгов на 700 тысяч рублей. К судебным приставам женщина неосмотрительно приехала на кредитном автомобиле Nissan Almera, и они попытались арестовать машину.

Желая скрыться от приставов, женщина наехала на двух сотрудниц службы, причинив им телесные повреждения, а с третьим сотрудником, зацепившимся при наезде за капот автомобиля, нарушительница проехала несколько сотен метров, также причинив ему телесные повреждения. Поймать нарушительницу удалось при помощи неравнодушных местных жителей. Они перекрыли своими машинами одну из улиц, по которой двигался автомобиль нарушителя и задержали должницу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Какая боль: «Ак Барс» – «Салават Юлаев» 5:0
Рамиль Хисаметдинов: «Считаю, что в республике власть протухла»
СМИ: Вашингтон решил оставить войска в Сирии
Сенатору Керимову запретили выезд из Франции
Минтранс разделит автомобилистов на любителей и профессионалов
В Чехии россиянина обвинили во взломе серверов ЦРУ
Минздрав ограничит курение вейпов в общественных местах
Россия поможет Аргентине найти исчезнувшую подлодку
SpaceX завершает разработку финальной версии Falcon 9
Спорт
Обнулившийся Акинфеев: ЦСКА уверенно обыграл «Бенфику» в ЛЧ Армейцы продолжают сохранять реальные шансы на участие в весенней части сильнейшего клубного турнира Европы
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Столешников переулок признан самой дорогой улицей России
В Минстрое допустили подорожание жилья из-за отказа от долевого строительства
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь