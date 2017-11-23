В Уфе должник сбил судебного пристава на арестованном автомобиле

5 октября этого года судебный пристав-исполнитель Уфимского районного отдела судебных приставов производил арест автомобиля организации, которая задолжала 200 работникам зарплату на общую сумму в 1,2 млн рублей.



Должник не захотел отдавать арестованную иномарку Audi A7 и умышленно совершил наезд на судебного пристава. Этот факт послужил основанием для возбуждения уголовного дела по статье «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования». Расследование уголовного дела продолжается. Судебный пристав в настоящее время уже приступил к своим служебным обязанностям, добавили в пресс-службе ведомства.



Напомним, похожий случай произошел два года назад: тогда обвиняемая не выплачивала кредит за авто и накопила долгов на 700 тысяч рублей. К судебным приставам женщина неосмотрительно приехала на кредитном автомобиле Nissan Almera, и они попытались арестовать машину.