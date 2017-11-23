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08:15 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Полиция нашла пропавшего в Новосибирске 13-летнего школьника

Напомним, Кирилл Афанасьев ушел из дома на улице Немировича-Данченко 21 ноября, с тех пор о нем не было никакой информации.

Полиция нашла пропавшего в Новосибирске 13-летнего школьника, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

«Вчера около 21.00 сотрудниками полиции разыскиваемый был доставлен в отдел полиции № 7 “Ленинский” Управления МВД России по городу Новосибирску. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ним профилактическую беседу, после чего подросток был передан родителям», — написали в полиции.

Напомним, Кирилл Афанасьев ушел из дома на улице Немировича-Данченко 21 ноября, с тех пор о нем не было никакой информации. Поисками подростка занимались сотрудники МВД.

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