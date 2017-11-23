Полиция нашла пропавшего в Новосибирске 13-летнего школьника
Напомним, Кирилл Афанасьев ушел из дома на улице
Напомним, Кирилл Афанасьев ушел из дома на улице
Полиция нашла пропавшего в Новосибирске 13-летнего школьника, об этом сообщает
«Вчера около 21.00 сотрудниками полиции разыскиваемый был доставлен в отдел полиции № 7 “Ленинский” Управления МВД России по городу Новосибирску. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ним профилактическую беседу, после чего подросток был передан родителям», — написали в полиции.
Напомним, Кирилл Афанасьев ушел из дома на улице