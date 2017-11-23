Экс-сотрудница полиции Коркино за взятки планшетами оштрафована на 300 тыс

Еманжелинский горсуд (Челябинская область) оштрафовал на 300 тыс. рублей бывшего следователя полиции, получившую два планшета от мошеннника за прекращение уголовного дела, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Кроме того, суд лишил ее права занимать должности в правоохранительных структурах и органах госвласти в течение трех лет.

«Приговор был обжалован подсудимой в апелляционном порядке, но оставлен без изменения», — уточнила помощник председателя суда Раиса Арысланова.

Как следует из сообщения, сотрудница ОМВД по Коркинскому району в июне 2016 года за обещанное прекращение уголовного дела по факту мошенничества, находившегося у нее в производстве, получила от подследственного взятку в виде двух планшетных компьютеров. Преступление было выявлено Управлением собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области, следователь уволена из органов внутренних дел по отрицательным мотивам в том же году. Вину она так и не признала.

В целях исполнения приговора был наложен арест на принадлежащий ей автомобиль стоимостью 500 тыс. рублей.