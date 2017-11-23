Пермяк ранил приятеля ножом

Нападение с ножом произошло в Свердловском районе Перми. В одной из квартир дома по улице Народовольческая нигде не работающий 43 летний пермяк распивал спиртные напитки со своим 35-летним приятелем.

На фоне алкогольного опьянения мужчины поссорились. Произошел конфликт. Когда у старшего из товарищей закончились аргументы, он схватил со стола кухонный нож и ударил оппонента в бедро.

Раненому вызвали скорую. К моменту приезда медиков мужчина уже потерял много крови: приятель ножом повредил бедренную вену. Мужчину срочно доставили в больницу. А его несдержанный собутыльник стал фигурантом уголовного дела.