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08:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Пермяк ранил приятеля ножом

Пострадавший потерял много крови, его доставили в больницу.

Нападение с ножом произошло в Свердловском районе Перми. В одной из квартир дома по улице Народовольческая нигде не работающий 43 летний пермяк распивал спиртные напитки со своим 35-летним приятелем.

На фоне алкогольного опьянения мужчины поссорились. Произошел конфликт. Когда у старшего из товарищей закончились аргументы, он схватил со стола кухонный нож и ударил оппонента в бедро.

Раненому вызвали скорую. К моменту приезда медиков мужчина уже потерял много крови: приятель ножом повредил бедренную вену. Мужчину срочно доставили в больницу. А его несдержанный собутыльник стал фигурантом уголовного дела.

— Подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие, — рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

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