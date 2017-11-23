По решению Бориса Дубровского пострадавшую в Таиланде челябинку доставят домой спецбортом
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение о транспортировке пострадавшей из Таиланда челябинки.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение о транспортировке пострадавшей из Таиланда челябинки.
Об этом Накануне.RU сообщили в
«Для транспортировки пострадавшей планируется использовать специализированный медицинский борт, на котором будет находиться сопровождающий персонал. Перелет станет возможным после положительного заключения таиландских врачей. По прилете в Челябинск Марину встретит реанимобиль и доставит в областную больницу для дальнейшего лечения», — рассказали в
Напомним, челябинка получила тяжелую травму головы во время отдыха на острове Ко Чанг. 31 октября во время спуска со склона на велосипеде девушка не справилась с управлением и упала, получив тяжелую