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08:09 (мск), источник: Nakanune.ru

По решению Бориса Дубровского пострадавшую в Таиланде челябинку доставят домой спецбортом

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение о транспортировке пострадавшей из Таиланда челябинки.

Источник: РИА "Новости"

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Для транспортировки пострадавшей планируется использовать специализированный медицинский борт, на котором будет находиться сопровождающий персонал. Перелет станет возможным после положительного заключения таиландских врачей. По прилете в Челябинск Марину встретит реанимобиль и доставит в областную больницу для дальнейшего лечения», — рассказали в пресс-службе губернатора.

Напомним, челябинка получила тяжелую травму головы во время отдыха на острове Ко Чанг. 31 октября во время спуска со склона на велосипеде девушка не справилась с управлением и упала, получив тяжелую черепно-мозговую травму. Челябинке сделали несколько операций, она находилась в коме. Страховая сумма у пострадавшей была исчерпана к 7 ноября.

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