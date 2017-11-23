В Башкирии пьяный парень проводил друга в армию и угнал «скорую помощь»

По материалам дела, молодой человек приехал из Нефтекамска, проводить друга в армию. Друзья справили проводы, и после застолья приезжий засобирался домой. А уехать он решил на найденном автомобиле скорой помощи. Его водитель оставил ключи в замке зажигания.