В Башкирии пьяный парень проводил друга в армию и угнал «скорую помощь»
В Калтасинском районе Башкирии пьяный 19-летний парень угнал «скорую помощь», чтобы вернутся домой, сообщает МВД по РБ.
В Калтасинском районе Башкирии пьяный 19-летний парень угнал «скорую помощь», чтобы вернутся домой, сообщает МВД по РБ.
По материалам дела, молодой человек приехал из Нефтекамска, проводить друга в армию. Друзья справили проводы, и после застолья приезжий засобирался домой. А уехать он решил на найденном автомобиле скорой помощи. Его водитель оставил ключи в замке зажигания.
Злоумышленник был задержан и дал признательные показания. «Скорая» возвращена в больницу. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Угон».