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08:04 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе вандалы разгромили обновляющийся парк имени И. Якутова

УФА, 23 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Уфе неустановленные лица разгромили обновляющийся парк имени Ивана Якутова. Фотографии с места происшествия выложили на сайте городской администрации.

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фотографий

Вандалы исковеркали стелу, расположенную возле Вечного огня — оторвали табличку, на которой написаны фамилии участников революционного движения и гражданской войны.

Кроме этого на снимках видно, что вновь повреждены декоративные светильники, установленные на видовых площадках озера Солдатское, отколот угол парапета, выполненного из гранита.

От рук вандалов также пострадали и скульптуры, созданные по образцу композиций, которые украшали парк в 50-х годах прошлого столетия — книгу, которую девочка держит в руках, измазали краской. У самой же девочки пытались оторвать косичку с бантиком, в результате чего у фигуры треснула шея. У скульптуры бабушки с голубями — повредили одну из птиц.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

Декоративные камни, которые были расположены на клумбах вблизи озера, выбросили на территорию водоема. Достать их сейчас не представляется возможным, так как толщина льда не безопасна. Это значит, что весной, когда лед растает — камни окажутся на дне, пояснили в пресс-службе администрации Уфы.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

По факту вандализма составлено заявление и передано в правоохранительные органы. В Уголовном кодексе РФ предусмотрено наказание за порчу городского имущества. Согласно статье 214, за осквернение зданий или иных сооружений, порчу имущества в общественных местах взимается штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев. Наказание также может быть в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до года, либо ареста на срок до трех месяцев.

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