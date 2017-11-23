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08:07 (мск), источник: Newslab.ru

14-летний подросток за 3 месяца совершил 7 преступлений

Он воровал и грабил в Большемуртинском районе края и Красноярске.

14-летнего школьника из поселка Предивинск Большемуртинского района Красноярского края приговорили к 1 году и 5 месяцам лишения свободы. Подросток за 3 месяца совершил 7 преступлений.

В конце марта 2017 года школьник незаконно забрался в частный дом на ул. Комсомольской в поселке Предивинск и украл там 2 тыс. рублей. Через день он взломал замок в квартире дома на ул. 70 лет Октября и украл 3,3 тыс. рублей. 1 апреля он вернулся в дом, который обворовал в первый раз, и похитил 1,9 тыс. рублей. Очередную кражу мальчик совершил через 3 дня: в школе он зашел в кабинет биологии, когда там никого не было, и вытащил из сумки учителя 10 тыс. рублей.

Через 2 недели несовершеннолетний приехал в Красноярск, где на ул. Краснодарской попросил у подростка мобильный телефон, сказав, что хочет позвонить. Мальчик отказал, тогда грабитель схватил его за куртку и пригрозил избить. Потерпевший передал телефон стоимостью 8,5 тыс. рублей, с которым большемуртинский подросток убежал. Еще через 5 дней в том же микрорайоне на ул. Краснодарской школьник одолжил позвонить телефон стоимостью около 11,5 тыс. рублей у другого подростка и потребовал за него 500 рублей. Он получил всего 50 рублей и убежал с деньгами и телефоном.

Последнее преступление подросток совершил 8 мая в поселке Предивинск. Он взломал замок в квартире дома на ул. Заречной и вынес оттуда деньги и сотовый телефон на общую сумму 10 тыс. рублей. Вскоре его задержали.

В июле 2017 года Большемуртинский районный суд признал подростка виновным в совершении 5 краж и 2 грабежей и приговорил к 1 году 6 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии. Суд учел явку с повинной, школьник просил об условном сроке. Мать подростка просила не лишать сына свободы, потому что он был старшим из детей и помогал ей по хозяйству.

В качестве отягчающих обстоятельств суд учел то, что подросток состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и дважды сбегал из Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, куда его отправляли за совершение общественно-опасных действий.

«Красноярский краевой суд изменил приговор, назначив подростку наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии для несовершеннолетних», — рассказала пресс-секретарь краевого суда Наталья Мишанина. Приговор вступил в законную силу.

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