Пассажирский автобус до Хабаровска столкнулся с поездом

Рейсовый автобус, ехавший из села Даниловка Еврейской автономной области в Хабаровск, столкнулся с поездом на железнодорожном переезде. Пострадал водитель, который был уверен, что успеет проскочить опасный участок, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказал корреспонденту агентства источник, знакомый с ситуацией, рейсовый автобус направлялся в дальневосточную столицу из близлежащей Даниловки. В салоне находилось пять человек.

«Слава богу, никто не пострадал. Водитель только вроде как руку сломал, по предварительным данным. Естественно, полностью вина водителя: он нарушил правила дорожного движения при пересечении переезда. Причём пассажиры вроде как сказали, что говорили ему в один голос: смотри, нет ли поезда. А он: “А ничего, проскочим”», — сообщил источник.