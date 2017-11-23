Пассажирский автобус до Хабаровска столкнулся с поездом
Водитель был уверен, что успеет проскочить железнодорожный переезд.
Водитель был уверен, что успеет проскочить железнодорожный переезд.
Рейсовый автобус, ехавший из села Даниловка Еврейской автономной области в Хабаровск, столкнулся с поездом на железнодорожном переезде. Пострадал водитель, который был уверен, что успеет проскочить опасный участок, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Как рассказал корреспонденту агентства источник, знакомый с ситуацией, рейсовый автобус направлялся в дальневосточную столицу из близлежащей Даниловки. В салоне находилось пять человек.
«Слава богу, никто не пострадал. Водитель только вроде как руку сломал, по предварительным данным. Естественно, полностью вина водителя: он нарушил правила дорожного движения при пересечении переезда. Причём пассажиры вроде как сказали, что говорили ему в один голос: смотри, нет ли поезда. А он: “А ничего, проскочим”», — сообщил источник.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее неоднократно писало о подобных случаях. Например, в подобной ситуации погиб мотоциклист. Водитель грубо нарушил правила дорожного движения: он выехал на железнодорожный переезд при запрещающих показаниях переездной сигнализации. Он оказался перед приближающимся грузовым поездом и в итоге скончался.