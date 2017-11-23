В Екатеринбурге пассажиры оказались заблокированы в сломавшемся трамвае

Сотни жителей Уралмаша сегодня утром не успели вовремя добраться до своих рабочих мест. В 8:15 на улице Победы сломался травмай, следовавший по маршруту № 22. Сначала пассажиры подумали, что транспорт остановился на светофоре. Но когда состав не тронулся, пропустив три зеленых сигнала, а в вагонах погас свет, стало понятно, что дело, скорее всего, в поломке.

— Мы поедем сегодня? Есть смысл ждать? — спрашивали одни пассажиры.

— Вы хоть объявите что-нибудь! Чего мы тут стоим, как бараны? — возмущались другие.

Ответов на вопросы не последовало. Периодически водитель травмая пыталась «завести» состав, но безрезультатно. Спустя десять минут шофер сообщила, что один из вагонов неисправен, однако при попытке высадить людей, оказалось, что двери трамвая заблокированы. Пассажиры стали экстренно доставать мобильники, чтобы предупредить коллег о задержке.