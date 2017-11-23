В Новосибирской области произошел пожар в трехэтажном доме

В Новосибирской области сегодня утром, 23 ноября, в селе Толмачево случился пожар в трехэтажном доме на улице Вадима Туманова. Возгорание произошло в 9 часу утра в доме № 1а в ЖК «Пригородный простор». По сообщению очевидцев, горел второй этаж здания. Воспламенение было таким сильным, что клубы огня валили даже с балкона. Тушить огнеборцам пришлось пожар с помощью шести единиц техники.

— На телефон дежурного в 8:43 поступило сообщение о возгорании. Прибыли пожарные на место в 8:51. Локализовать возгорание удалось в 9:57, а в 10:37 уже полностью потушить. Площадь горения составила около 68 квадратных метров, — комментируют «Комсомолке» в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.