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08:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинске снова задержали подростков-наркокурьеров

Три парня хотели заработать легкие деньги.

Сначала оперативники задержали 17-летнего парнишку в Ленинском районе. Он бродил по дворам и подъездам с фасованным наркотиком — делал закладки. Спустя пару дней задержали еще двух парней 16 лет.

— При себе у них было с десяток пакетиков с запрещенным веществом. Сейчас возбуждены уголовные дела. Ведется следствие, — сообщили в СУ СКП по Челябинской области.

Известно, что своих работодателей курьеры лично не знали. Получали заказ по интернету. Шли к месту закладки, вскрывали ее и разносили по адресам. Потом получали деньги на электронные кошельки. Следователям сказали честно, что хотели подзаработать легких денег.

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