В Челябинске снова задержали подростков-наркокурьеров

Сначала оперативники задержали 17-летнего парнишку в Ленинском районе. Он бродил по дворам и подъездам с фасованным наркотиком — делал закладки. Спустя пару дней задержали еще двух парней 16 лет.

— При себе у них было с десяток пакетиков с запрещенным веществом. Сейчас возбуждены уголовные дела. Ведется следствие, — сообщили в СУ СКП по Челябинской области.