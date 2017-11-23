Как в снег канула: Людмилу Гошкодер продолжают искать в Хабаровске

Напомним, пропавшую горожанку сотрудники полиции и добровольцы из поисковых отрядов разыскивают в Хабаровске с прошлой недели. Связь с пожилой женщиной оборвалась более 10 дней назад, 13 ноября, и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

— Несмотря на это, есть надежда, что пропавшая все-таки жива. Однако звонки с информацией о женщине к нам поступать перестали. Мы призываем горожан активнее участвовать в поисках любым возможным способом, в том числе внимательнее смотреть по сторонам и сообщать о своих наблюдениях нам. Сейчас пропавшая хабаровчанка может находиться ориентировочно в селе Ильинка. Вчера волонтеры прочесывали улицу Шелеста, перед этим — Орджоникидзе. Расклеиваем по городу ориентировки, но пока отклика никакого нет. До этого ни одно из поступивших к нам сообщений о пенсионерке не подтвердилось. В больницах женщины тоже нет, поэтому надеемся на благоприятный исход поисков. Возможно, Людмилу Гошкодер кто-то приютил, — рассказала Олеся Кутепова.