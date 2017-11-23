Как в снег канула: Людмилу Гошкодер продолжают искать в Хабаровске
Волонтеры рады любой информации о пропавшей.
Волонтеры рады любой информации о пропавшей.
Хабаровск, 23 ноября, AmurMedia.
Пропавшую на прошлой неделе 69-летнюю Людмилу Гошкодер продолжают искать в Хабаровске. Волонтеры не теряют надежды найти женщину живой и невредимой, а также призывают откликнуться всех очевидцев малоприятного обстоятельства, сообщила корр. ИА AmurMedia региональный представитель
Напомним, пропавшую горожанку сотрудники полиции и добровольцы из поисковых отрядов разыскивают в Хабаровске с прошлой недели. Связь с пожилой женщиной оборвалась более 10 дней назад, 13 ноября, и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.
— Несмотря на это, есть надежда, что пропавшая
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