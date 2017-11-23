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08:41 (мск), источник: AmurMedia.ru

Как в снег канула: Людмилу Гошкодер продолжают искать в Хабаровске

Волонтеры рады любой информации о пропавшей.

Хабаровск, 23 ноября, AmurMedia.

Пропавшую на прошлой неделе 69-летнюю Людмилу Гошкодер продолжают искать в Хабаровске. Волонтеры не теряют надежды найти женщину живой и невредимой, а также призывают откликнуться всех очевидцев малоприятного обстоятельства, сообщила корр. ИА AmurMedia региональный представитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Хабаровске Олеся Кутепова.

Напомним, пропавшую горожанку сотрудники полиции и добровольцы из поисковых отрядов разыскивают в Хабаровске с прошлой недели. Связь с пожилой женщиной оборвалась более 10 дней назад, 13 ноября, и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

— Несмотря на это, есть надежда, что пропавшая все-таки жива. Однако звонки с информацией о женщине к нам поступать перестали. Мы призываем горожан активнее участвовать в поисках любым возможным способом, в том числе внимательнее смотреть по сторонам и сообщать о своих наблюдениях нам. Сейчас пропавшая хабаровчанка может находиться ориентировочно в селе Ильинка. Вчера волонтеры прочесывали улицу Шелеста, перед этим — Орджоникидзе. Расклеиваем по городу ориентировки, но пока отклика никакого нет. До этого ни одно из поступивших к нам сообщений о пенсионерке не подтвердилось. В больницах женщины тоже нет, поэтому надеемся на благоприятный исход поисков. Возможно, Людмилу Гошкодер кто-то приютил, — рассказала Олеся Кутепова.

Если вам известно местонахождение пропавшей женщины, или вы обладаете какой-либо информацией, просьба сообщать по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

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