Пожар на траулере вспыхнул сегодня утром в порту Ливадия
Полностью потушить возгорание пожарные смогли за 1,5 часа.
Полностью потушить возгорание пожарные смогли за 1,5 часа.
Владивосток, 23 ноября, PrimaMedia.
Пожар вспыхнул сегодня утром в трюме
Сообщение о возгорании поступило в
В 09.23 пожар был локализован, а в 10.46 — полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 30 кв. метров. С огнём боролись восемь человек личного состава и две единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал.