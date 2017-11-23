Пожар на траулере вспыхнул сегодня утром в порту Ливадия

Владивосток, 23 ноября, PrimaMedia.

Пожар вспыхнул сегодня утром в трюме сейнер-траулера рефрижераторного типа, который находился на причале в коммерческом порту Ливадия. Борьба с огнем у пожарных около полутора часов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу Находкинского городского округа в 09.05. Спустя 10 минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты и приступили к работам по ликвидации пожара. В ходе проведенной разведки установлено, что внутри судна горят: гофрированные пластмассовые трубы, деревянные перекрытия и электрические провода.