Свердловчанин получил срок за «минирование» отдела полиции

Источник: УралИнформБюро

Житель Таборинского района Владимир Воробьев 2 года 6 месяцев проведет в колонии строго режима за ложное сообщение о готовящемся взрыве и кражу.

Преступление 47-летний мужчина совершил 9 апреля 2017 года. Вечером он позвонил по телефону «112» и сообщил, что под зданием отделения полиции № 22 МО МВД России «Тавдинский» заложена бомба. Работу отделения полиции приостановили, гражданские лица были эвакуированы в безопасное помещение. При осмотре здания отделения и прилегающей территории взрывчатые вещества и взрывное устройство обнаружены не были. Лже-минера нашли в ходе оперативных мероприятий.