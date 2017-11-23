Свердловчанин получил срок за «минирование» отдела полиции
И квартирную кражу.
И квартирную кражу.
Житель Таборинского района Владимир Воробьев 2 года 6 месяцев проведет в колонии строго режима за ложное сообщение о готовящемся взрыве и кражу.
Преступление 47-летний мужчина совершил 9 апреля 2017 года. Вечером он позвонил по телефону «112» и сообщил, что под зданием отделения полиции № 22 МО МВД России «Тавдинский» заложена бомба. Работу отделения полиции приостановили, гражданские лица были эвакуированы в безопасное помещение. При осмотре здания отделения и прилегающей территории взрывчатые вещества и взрывное устройство обнаружены не были.
В суде выяснилось, что преступник действовал из хулиганских побуждений, сообщили «Уралинформбюро» в