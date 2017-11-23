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08:52 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловчанин получил срок за «минирование» отдела полиции

И квартирную кражу.

Источник: УралИнформБюро

Житель Таборинского района Владимир Воробьев 2 года 6 месяцев проведет в колонии строго режима за ложное сообщение о готовящемся взрыве и кражу.

Преступление 47-летний мужчина совершил 9 апреля 2017 года. Вечером он позвонил по телефону «112» и сообщил, что под зданием отделения полиции № 22 МО МВД России «Тавдинский» заложена бомба. Работу отделения полиции приостановили, гражданские лица были эвакуированы в безопасное помещение. При осмотре здания отделения и прилегающей территории взрывчатые вещества и взрывное устройство обнаружены не были. Лже-минера нашли в ходе оперативных мероприятий.

В суде выяснилось, что преступник действовал из хулиганских побуждений, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Кроме того, Воробьев совершил хищение продуктов питания и имущества из жилого помещения. Во время заседания подсудимый признал свою вину по обоим преступлениям и раскаялся.

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