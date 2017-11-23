В Златоусте задержаны вице-мэр и главный строитель

«Уголовное дело, в рамках которого задержаны Арслангареев и Хомяков, было возбуждено, наверное, с год назад, — сообщил “ФедералПресс” глава Златоуста Вячеслав Жилин. — Первоначально они проходили по делу как свидетели. Не знаю, в какой момент стали подозреваемыми, следствие меня, сами понимаете, не посвящает в подробности. Обоим я предложил уволиться в связи с выявленными нарушениями, сегодня как раз они должны были положить заявления на стол исполняющему обязанности главы — сам я нахожусь в командировке в области, так что не знаю, успели оба написать и подать заявления».