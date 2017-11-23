В Златоусте задержаны вице-мэр и главный строитель

По данным источника «ФедералПресс», чиновники заподозрены в махинациях с бюджетными деньгами, выделенными на газификацию города.
Руководитель Златоустовского следственного отдела СК РФ Андрей Морозов воздержался от комментариев, сославшись на необходимость согласовать данные с региональным управлением, однако подтвердил факт задержания Арслангареева и Хомякова.
«Уголовное дело, в рамках которого задержаны Арслангареев и Хомяков, было возбуждено, наверное, с год назад, — сообщил “ФедералПресс” глава Златоуста Вячеслав Жилин. — Первоначально они проходили по делу как свидетели. Не знаю, в какой момент стали подозреваемыми, следствие меня, сами понимаете, не посвящает в подробности. Обоим я предложил уволиться в связи с выявленными нарушениями, сегодня как раз они должны были положить заявления на стол исполняющему обязанности главы — сам я нахожусь в командировке в области, так что не знаю, успели оба написать и подать заявления».
Добавим, по словам Вячеслава Жилина, нарушения, вызвавшие интерес силовиков, связаны, во-первых, с некими махинациями в процессе газификации городских поселков, во-вторых, с закупками без проведения конкурсов, которые объяснялись чрезвычайной ситуацией. Мы следим за развитием событий.