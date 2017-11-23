Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Грэм с размером XL вошла в топ-10 самых богатых моделей (фото)
Три российских города могут попасть под метеоритный дождь
«Гнусная провокация»: глава Чехии о сюжете телеканала «Звезда»
Чем известен Дмитрий Хворостовский22 ноября после продолжительной болезни скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
Друг Хворостовского: Он сумел проститься с родителями
В Сети обсуждают изменения лица Успенской – снимок
50-летняя Мария Шукшина выглядит ровесницей своей дочери
Алина Кабаева в стильном кожаном наряде приехала в Милан (фото)
МВД Украины заявило о побеге лидера ЛНР в РФ и его причинах
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Где в России дешевле всего снять квартиру
Названа самая дорогая улица России (фото)
Фоторепортажи
8Военный переворот в Зимбабве
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
08:54 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Златоусте задержаны вице-мэр и главный строитель

ЧЕЛЯБИНСК, 23 ноября, ФедералПресс. Оперативники УФСБ по Челябинской области задержали сегодня утром заместителя главы Златоуста Динара Арслангареева и начальника МБУ «Капитальное строительство» Владимира Хомякова.

По данным источника «ФедералПресс», чиновники заподозрены в махинациях с бюджетными деньгами, выделенными на газификацию города.

Руководитель Златоустовского следственного отдела СК РФ Андрей Морозов воздержался от комментариев, сославшись на необходимость согласовать данные с региональным управлением, однако подтвердил факт задержания Арслангареева и Хомякова.

«Уголовное дело, в рамках которого задержаны Арслангареев и Хомяков, было возбуждено, наверное, с год назад, — сообщил “ФедералПресс” глава Златоуста Вячеслав Жилин. — Первоначально они проходили по делу как свидетели. Не знаю, в какой момент стали подозреваемыми, следствие меня, сами понимаете, не посвящает в подробности. Обоим я предложил уволиться в связи с выявленными нарушениями, сегодня как раз они должны были положить заявления на стол исполняющему обязанности главы — сам я нахожусь в командировке в области, так что не знаю, успели оба написать и подать заявления».

Добавим, по словам Вячеслава Жилина, нарушения, вызвавшие интерес силовиков, связаны, во-первых, с некими махинациями в процессе газификации городских поселков, во-вторых, с закупками без проведения конкурсов, которые объяснялись чрезвычайной ситуацией. Мы следим за развитием событий.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Законопроект челябинского депутата о живодерах прошел первое чтение
СМИ: Вашингтон решил оставить войска в Сирии
Сенатору Керимову запретили выезд из Франции
Минтранс разделит автомобилистов на любителей и профессионалов
СМИ: россиянина обвинили во взломе ЦРУ и поместили в больницу
Минздрав ограничит курение вейпов в общественных местах
Россия поможет Аргентине найти пропавшую подлодку
SpaceX завершает разработку финальной версии Falcon 9
Спорт
Обнулившийся Акинфеев: ЦСКА уверенно обыграл «Бенфику» в ЛЧ Армейцы продолжают сохранять реальные шансы на участие в весенней части сильнейшего клубного турнира Европы
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Столешников переулок признан самой дорогой улицей России
На ВДНХ отреставрировали скульптуру «Тракторист и колхозница»
Названа сумма самого высокого налога на квартиру в Москве
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь