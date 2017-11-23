В Яловенах со стройки насосной станции украли телескопические стойки

«Они явно торопились. На полу остались следы крови от мелких порезов. А могло случиться несчастье. Если бы мы уже залили бетон, все бы рухнуло прямо на них. Залить потолок должны были в понедельник. И сейчас бы уже устанавливали окна и двери», — сказал прораб Геннадий Плотник.
Украденные телескопические стойки фирма-застройщик взяла в аренду. Теперь за каждую придется заплатить по 300 леев. Проект финансируют из госбюджета, а дополнительные расходы, скорее всего, лягут на местные власти.
«Очень обидно. Пытаешься работать для людей, а кто-то из них творит такое. Хочу верить, что это дело рук не местного жителя», — заявил заместитель мэра Яловен Раду Килару.
Подозреваемых у полиции пока нет. Если воров поймают, грозит им до четырёх лет тюрьмы.