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08:53 (мск), источник: Publika.md

В Яловенах со стройки насосной станции украли телескопические стойки

В Яловенах вынужденно остановили строительство насосной станции, необходимой для подключения к канализации полутора тысяч домов. На стройплощадку наведались воры. Украли 25 металлических стоек, установленных для залива потолка.

Источник: Publika.md

«Они явно торопились. На полу остались следы крови от мелких порезов. А могло случиться несчастье. Если бы мы уже залили бетон, все бы рухнуло прямо на них. Залить потолок должны были в понедельник. И сейчас бы уже устанавливали окна и двери», — сказал прораб Геннадий Плотник.

Украденные телескопические стойки фирма-застройщик взяла в аренду. Теперь за каждую придется заплатить по 300 леев. Проект финансируют из госбюджета, а дополнительные расходы, скорее всего, лягут на местные власти.

«Очень обидно. Пытаешься работать для людей, а кто-то из них творит такое. Хочу верить, что это дело рук не местного жителя», — заявил заместитель мэра Яловен Раду Килару.

Подозреваемых у полиции пока нет. Если воров поймают, грозит им до четырёх лет тюрьмы.

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