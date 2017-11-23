Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
За что вас могут выгнать из-за стола в грузинской компании
Как обманывают с новыми деньгами
«Гнусная провокация»: глава Чехии о сюжете телеканала «Звезда»
Чем известен Дмитрий Хворостовский22 ноября после продолжительной болезни скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
Друг Хворостовского: Он сумел проститься с родителями
В Сети обсуждают изменения лица Успенской – снимок
Иванка и Мелания Трамп «помиловали» индейку (фото)
11 цитат Дмитрия Хворостовского о жизни и любви
МВД Украины заявило о побеге лидера ЛНР в РФ и его причинах
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Где в России дешевле всего снять квартиру
Названа самая дорогая улица России (фото)
Фоторепортажи
8Военный переворот в Зимбабве
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
09:06 (мск), источник: ТАСС

Самолет ВКС РФ доставил на лечение в Россию учительницу из Таджикистана

Ее эвакуировали в Екатеринбург, откуда перенаправят в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского в Подмосковье.

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Самолет Воздушно-космических сил РФ доставил из Таджикистана учительницу Светлану Рубцову, нуждающуюся в высококвалифицированной помощи из-за травмы, в Екатеринбург, откуда она будет переправлена на лечение в Москву. Об этом сообщил в четверг помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

«Бригада военных медиков, возвращаясь с учений в Таджикистане, эвакуировала заслуженного педагога русского языка Светлану Рубцову в Екатеринбург, а сегодня самолет ВКС России доставит ее в Москву. Обращение с просьбой о помощи поступило командованию Центрального военного округа от посла России в Таджикистане», — сказал Рощупкин.

Он добавил, что педагог в результате несчастного случая получила сложный перелом бедренной кости. «Светлана Николаевна более 35 лет преподавала русский язык и литературу в Таджикистане. С 1999 по 2015 год учила детей военнослужащих в школе города Нурек, где расположен оптико-электронный комплекс Космических войск “Окно-М”, основа российской системы контроля космического пространства. На помощь пришли медики российской 201-й военной базы, которые обследовали пациентку и приняли решение направить ее для стационарного лечения в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского в Подмосковье», — отметил Рощупкин.

«По заключению специалистов, состояние Светланы Николаевны оценивается как средней тяжести, стабильное, после дополнительного обследования в Москве лечение будет продолжено», — уточнил он.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Кремль прокомментировал выступление школьника в Бундестаге
Кобзон рассказал о завещании Дмитрия Хворостовского
СМИ: Вашингтон решил оставить войска в Сирии
Сенатору Керимову запретили выезд из Франции
Минтранс разделит автомобилистов на любителей и профессионалов
СМИ: россиянина обвинили во взломе ЦРУ и поместили в больницу
Минздрав ограничит курение вейпов в общественных местах
Россия поможет Аргентине найти пропавшую подлодку
SpaceX завершает разработку финальной версии Falcon 9
Спорт
Обнулившийся Акинфеев: ЦСКА уверенно обыграл «Бенфику» в ЛЧ Армейцы продолжают сохранять реальные шансы на участие в весенней части сильнейшего клубного турнира Европы
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Столешников переулок признан самой дорогой улицей России
В Минстрое допустили подорожание жилья из-за отказа от долевого строительства
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь