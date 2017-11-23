Самолет ВКС РФ доставил на лечение в Россию учительницу из Таджикистана

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Самолет Воздушно-космических сил РФ доставил из Таджикистана учительницу Светлану Рубцову, нуждающуюся в высококвалифицированной помощи из-за травмы, в Екатеринбург, откуда она будет переправлена на лечение в Москву. Об этом сообщил в четверг помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

«Бригада военных медиков, возвращаясь с учений в Таджикистане, эвакуировала заслуженного педагога русского языка Светлану Рубцову в Екатеринбург, а сегодня самолет ВКС России доставит ее в Москву. Обращение с просьбой о помощи поступило командованию Центрального военного округа от посла России в Таджикистане», — сказал Рощупкин.

Он добавил, что педагог в результате несчастного случая получила сложный перелом бедренной кости. «Светлана Николаевна более 35 лет преподавала русский язык и литературу в Таджикистане. С 1999 по 2015 год учила детей военнослужащих в школе города Нурек, где расположен оптико-электронный комплекс Космических войск “Окно-М”, основа российской системы контроля космического пространства. На помощь пришли медики российской 201-й военной базы, которые обследовали пациентку и приняли решение направить ее для стационарного лечения в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского в Подмосковье», — отметил Рощупкин.