Самолет ВКС РФ доставил на лечение в Россию учительницу из Таджикистана
Ее эвакуировали в Екатеринбург, откуда перенаправят в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского в Подмосковье.
Ее эвакуировали в Екатеринбург, откуда перенаправят в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского в Подмосковье.
МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Самолет
«Бригада военных медиков, возвращаясь с учений в Таджикистане, эвакуировала заслуженного педагога русского языка Светлану Рубцову в Екатеринбург, а сегодня самолет ВКС России доставит ее в Москву. Обращение с просьбой о помощи поступило командованию Центрального военного округа от посла России в Таджикистане», — сказал Рощупкин.
Он добавил, что педагог в результате несчастного случая получила сложный перелом бедренной кости. «Светлана Николаевна более 35 лет преподавала русский язык и литературу в Таджикистане. С 1999 по 2015 год учила детей военнослужащих в школе города Нурек, где расположен
«По заключению специалистов, состояние Светланы Николаевны оценивается как средней тяжести, стабильное, после дополнительного обследования в Москве лечение будет продолжено», — уточнил он.