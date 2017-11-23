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09:39 (мск), источник: Sputnik.by

Задержанного во Франции Керимова отпустили под залог в 5 млн евро

МИНСК, 23 ноя — Sputnik. Задержанный во Франции сенатор Сулейман Керимов отпущен под залог в 5 миллионов евро, после заседания он уехал от здания суда на автомобиле, сообщают французские СМИ.

Источник: Sputnik.by

Прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр заявил в среду РИА Новости, что Керимову предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Вариант выхода под залог он не исключал. При этом Керимов должен выполнить ряд условий: оставаться на территории департамента, в котором был задержан, несколько раз в неделю приходить в полицию, заплатить залог в €5 млн, сдать паспорт и не вступать в контакт с некоторыми лицами.

Российского сенатора и предпринимателя Сулеймана Керимова задержали по подозрению в отмывании средств, полученных в результате уклонения от уплаты налогов. Он был задержан полицией в аэропорту Ниццы вечером 20 ноября.

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