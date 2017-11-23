Задержанного во Франции Керимова отпустили под залог в 5 млн евро

Прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр заявил в среду РИА Новости, что Керимову предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Вариант выхода под залог он не исключал. При этом Керимов должен выполнить ряд условий: оставаться на территории департамента, в котором был задержан, несколько раз в неделю приходить в полицию, заплатить залог в €5 млн, сдать паспорт и не вступать в контакт с некоторыми лицами.