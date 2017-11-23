Голодный омич стащил из магазина коробку шоколадок

Необычная кража в Омске. Позавчера, 21 ноября, около 19:30 экипаж Росгвардии патрулировал улицы Омска, когда из дежурной части поступило сообщение о краже из магазина, находящегося на улице 50 лет ВЛКСМ.

Силовики отправились осматривать близлежащие к магазину улицы и вскоре задержали подозреваемого. Оказалось, что он стащил из магазина коробку с 20 плитками шоколада. Сладости у него изъяли, а самого воришку доставили в отдел полиции.