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09:14 (мск), источник: Om1.ru

Голодный омич стащил из магазина коробку шоколадок

Его удалось быстро задержать.

Необычная кража в Омске. Позавчера, 21 ноября, около 19:30 экипаж Росгвардии патрулировал улицы Омска, когда из дежурной части поступило сообщение о краже из магазина, находящегося на улице 50 лет ВЛКСМ.

Силовики отправились осматривать близлежащие к магазину улицы и вскоре задержали подозреваемого. Оказалось, что он стащил из магазина коробку с 20 плитками шоколада. Сладости у него изъяли, а самого воришку доставили в отдел полиции.

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