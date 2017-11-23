Ночью в Симферополе столкнулись две иномарки: двое в больнице
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости Крым. Два человека пострадали в ночной аварии в крымской столице. Как сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости Крым. Два человека пострадали в ночной аварии в крымской столице. Как сообщили в
«21-летний водитель автомобиля Nissan Primera, двигаясь со стороны поселка Грэсовский в направлении аэропорта, при повороте налево не уступил дорогу движущемся во встречном направлении прямо автомобилю Nissan Teana», — рассказали в Госавтоинспекции.
Водитель Nissan Primera получил закрытую