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09:46 (мск), источник: РИА Крым

Ночью в Симферополе столкнулись две иномарки: двое в больнице

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости Крым. Два человека пострадали в ночной аварии в крымской столице. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РК, в районе аэропорта столкнулись два автомобиля маркам Nissan.

«21-летний водитель автомобиля Nissan Primera, двигаясь со стороны поселка Грэсовский в направлении аэропорта, при повороте налево не уступил дорогу движущемся во встречном направлении прямо автомобилю Nissan Teana», — рассказали в Госавтоинспекции.

Водитель Nissan Primera получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, перелом лодыжки. В аварии также пострадал 29-летний пассажир второй иномарки. У него медики также диагностировали травму головы и ушибы.

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