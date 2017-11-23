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09:35 (мск), источник: БЕЛТА

В Стародорожском районе опрокинулась стрела автокрана

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Стародорожском районе при разгрузочных работах опрокинулась стрела автокрана. Такая информация размещена на сайте МЧС.

Сообщение о том, что в деревне Дражно при проведении разгрузочных работ опрокинулась стрела автокрана из-за перелома рамы автомобиля, спасателям поступило 22 ноября около 21.00.

Прибыв на место вызова, сотрудники МЧС деблокировали водителя из кабины управления краном. Он госпитализирован.

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