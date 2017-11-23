В Стародорожском районе опрокинулась стрела автокрана
23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Стародорожском районе при разгрузочных работах опрокинулась стрела автокрана. Такая информация размещена на сайте МЧС.
23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Стародорожском районе при разгрузочных работах опрокинулась стрела автокрана. Такая информация размещена на сайте МЧС.
Сообщение о том, что в деревне Дражно при проведении разгрузочных работ опрокинулась стрела автокрана
Прибыв на место вызова, сотрудники МЧС деблокировали водителя из кабины управления краном. Он госпитализирован.