75-летняя ангарчанка отдала аферистам 100 тысяч рублей, чтобы спасти сына от уголовной ответственности

В среду, 22 ноября, в полицию Ангарска обратилась пожилая женщина и рассказала, что стала жертвой аферистов. На домашний телефон пенсионерке позвонил неизвестный, представился следователем и сообщил, что ее сын якобы совершил преступление и находится в полиции. Чтобы ему не пришлось нести уголовную ответственность, нужно заплатить крупную сумму. Ангарчанка испугалась за сына и согласилась передать курьеру 100 тысяч рублей. Приехавший мужчина забрал выкуп и получил 3 тысячи рублей за свои услуги. Позже пенсионерка связалась с сыном и узнала, что его не задерживали.