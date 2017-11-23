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12:03 (мск), источник: Комсомольская правда

75-летняя ангарчанка отдала аферистам 100 тысяч рублей, чтобы спасти сына от уголовной ответственности

Вскоре выяснилось, что он не совершал преступление.

В среду, 22 ноября, в полицию Ангарска обратилась пожилая женщина и рассказала, что стала жертвой аферистов. На домашний телефон пенсионерке позвонил неизвестный, представился следователем и сообщил, что ее сын якобы совершил преступление и находится в полиции. Чтобы ему не пришлось нести уголовную ответственность, нужно заплатить крупную сумму. Ангарчанка испугалась за сына и согласилась передать курьеру 100 тысяч рублей. Приехавший мужчина забрал выкуп и получил 3 тысячи рублей за свои услуги. Позже пенсионерка связалась с сыном и узнала, что его не задерживали.

— Пострадавшая подробно описала курьера, а также его автомобиль, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. — Водителем оказался 53-летний мужчина, который занимается грузоперевозками по объявлениям. Выяснилось, что ему поступила заявка: забрать деньги у пенсионерки и перевести их на указанный счет. Курьер выполнил заказ, не заметив ничего подозрительного.

Следователи завели уголовное дело по статье «мошенничество».

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