В Екатеринбурге у школьника с фальшивыми прививками обнаружили корь
За последние два месяца в Свердловской области выявлено три случая с подозрением на это заболевание.
За последние два месяца в Свердловской области выявлено три случая с подозрением на это заболевание.
В Екатеринбурге медики диагностировали корь у школьника, в медицинской карте которого указаны данные о поставленной прививке от этого заболевания. На данный момент специалистами организовано проведение противоэпидемиологических и профилактических мероприятий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По данным городского управления здравоохранения, ребёнок заразился от соседки по подъезду, у которой также было зафиксировано заболевание корью. При этом в дальнейшем медиками было установлено, что данные в медицинской карте ребёнка о поставленных прививках — сфальсифицированы. В документе указан несуществующий номер вакцины, а указанный день вакцинации выпадает на выходной, то есть день, в который поставить прививку было невозможно. Более того анализ крови ребёнка показал полное отсутствие иммунитета к кори.
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Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что корь — опасное заболевание, которое передаётся
Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге медики обзванивают родителей, настоятельно рекомендуя привить детей от кори, краснухи и других инфекционных заболеваний. Эта активность вызвана тем, что в городе вновь были зафиксированы случаи заболевания корью.
Напомним, что вспышка кори в Екатеринбурге и нескольких городах Свердловской области произошла осенью 2016 года. Тогда с 7 октября (в этот день был зафиксирован первый случай) до конца года было зарегистрировано 83 случая опасного заболевания, из них 54 у детей.
В ходе профилактических и противоэпидемиологических мероприятий в ряде учреждений и организаций был объявлен карантин. Также были приняты ограничительные меры связанные с посещением мест массового скопления людей.