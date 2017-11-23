В Добрянском техникуме студент выстрелил в первокурсника
Источники утверждают, что пуля задела правую руку пострадавшего. Директор образовательного учреждения всё отрицает, а полиция проводит по данному факту проверку.
Источники утверждают, что пуля задела правую руку пострадавшего. Директор образовательного учреждения всё отрицает, а полиция проводит по данному факту проверку.
На прошлой неделе в Добрянском
По информации источников «Зори Плюс», молодые люди поссорились, один из них вытащил пневматический пистолет и направил на оппонента. Испугавшийся студент начал убегать, но раздался выстрел. Пуля рикошетом попала молодому человеку в правую руку.
В полиции изданию подтвердили, что 15 ноября поступило заявление о конфликтной ситуации между студентами техникума с применением пневматического оружия. Заявление подала мама пострадавшего. Проводится проверка.
Директор техникума Рудольф Шилов сказал изданию, что никакого конфликта не было. Он предполагает, что студент хотел просто напугать одногруппника, достав зажигалку в форме пистолета или другой, похожий на оружие, но неопасный предмет.