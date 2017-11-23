Мужчина не смог спасти жену при пожаре в Башкирии

Пожар в Стерлибашевском районе Башкирии поздним вечером 22 ноября унёс жизнь женщины, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

В 23:53 в дежурную сообщили о пожаре в жилом доме в деревне Банковка. На место выехали пять пожарных на трёх машинах.