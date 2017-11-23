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09:25 (мск), источник: АиФ Уфа

Мужчина не смог спасти жену при пожаре в Башкирии

При попытке спасения из горящего дома супруги он получил ожог.

Пожар в Стерлибашевском районе Башкирии поздним вечером 22 ноября унёс жизнь женщины, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

В 23:53 в дежурную сообщили о пожаре в жилом доме в деревне Банковка. На место выехали пять пожарных на трёх машинах.

Пожарным пытался помочь мужчина — он хотел спасти из огня супругу и получил ожоги. Тело женщины обнаружили при разборе завалов.

На месте работает дознаватель, предполагаемая причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

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