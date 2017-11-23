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09:36 (мск), источник: БЕЛТА

Завершено расследование убийства 14-летней девочки в Молодечненском районе

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление СК завершило расследование уголовного дела об убийстве 14-летней жительницы деревни Вязынка Молодечненского района, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Результаты судебно-медицинской экспертизы стали основанием для окончательной квалификации уголовного дела. Установлено, что причиной смерти стала механическая асфиксия. 24-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст. 139 (убийство), ч.1 ст. 347 (надругательство над трупом) УК Беларуси. Ранее примененная мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

С вечера 29 июля школьница разыскивалась как без вести пропавшая. Ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено 1 августа в лесу недалеко от дома. В кратчайшие сроки был задержан подозреваемый в совершении преступления.

«Следствие установило, что 24-летний минчанин был в одной компании с 14-летней школьницей и согласился провести ее домой. По пути, в лесу у садового товарищества, между молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого парень задушил девочку, — рассказали в СК. — По данным следствия, оба находились в состоянии алкогольного опьянения».

Проведены допросы обвиняемого и свидетелей, а также проверка показаний на месте. Получены и проанализированы результаты экспертных исследований. Согласно комплексной психолого-психиатрической экспертизе, обвиняемый отдавал отчет своим действиям и мог руководить ими.

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