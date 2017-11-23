Завершено расследование убийства 14-летней девочки в Молодечненском районе

Результаты судебно-медицинской экспертизы стали основанием для окончательной квалификации уголовного дела. Установлено, что причиной смерти стала механическая асфиксия. 24-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст. 139 (убийство), ч.1 ст. 347 (надругательство над трупом) УК Беларуси. Ранее примененная мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

С вечера 29 июля школьница разыскивалась как без вести пропавшая. Ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено 1 августа в лесу недалеко от дома. В кратчайшие сроки был задержан подозреваемый в совершении преступления.

«Следствие установило, что 24-летний минчанин был в одной компании с 14-летней школьницей и согласился провести ее домой. По пути, в лесу у садового товарищества, между молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого парень задушил девочку, — рассказали в СК. — По данным следствия, оба находились в состоянии алкогольного опьянения».