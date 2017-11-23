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10:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Ревнивого нижегородца осудили за поджог больничной палаты, где лежала его жена

По мнению мужчины, супруга не лечилась, а занималась сексом с любовником.

В Нижнем Новгороде вынесли приговор нижегородцу, пытавшемуся поджечь жену в больнице из-за ревности. Об этом «Комсомольской правде» — Нижний Новгород сообщили в прокуратуре Сормовского района.

Инцидент произошел вечером 16 октября 2016 года: супруга обвиняемого тогда лежала в больнице № 12, и нетрезвый муж позвонил ей, чтобы узнать, как у нее дела. Однако что-то в голосе женщины показалось ему подозрительным, и ревнивец решил, что она занимается с кем-то сексом. Выпив еще немного для храбрости, злоумышленник взял ракетницу и отправился в больницу на поиски любовника жены.

Зайдя в палату, где лежала его супруга вместе с другими пациентками, он начал искать ее любовника под кроватями. Затем, угрожая выстрелом из ракетницы, стал требовать, чтобы жена немедленно показала ему любовника. Так ничего и не выяснив, злоумышленник выстрелил из ракетницы в одеяло жены, из-за чего в больнице начался пожар.

Подсудимого приговорили к 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

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