Ревнивого нижегородца осудили за поджог больничной палаты, где лежала его жена
По мнению мужчины, супруга не лечилась, а занималась сексом с любовником.
По мнению мужчины, супруга не лечилась, а занималась сексом с любовником.
В Нижнем Новгороде вынесли приговор нижегородцу, пытавшемуся поджечь жену в больнице
Инцидент произошел вечером 16 октября 2016 года: супруга обвиняемого тогда лежала в больнице № 12, и нетрезвый муж позвонил ей, чтобы узнать, как у нее дела. Однако
Зайдя в палату, где лежала его супруга вместе с другими пациентками, он начал искать ее любовника под кроватями. Затем, угрожая выстрелом из ракетницы, стал требовать, чтобы жена немедленно показала ему любовника. Так ничего и не выяснив, злоумышленник выстрелил из ракетницы в одеяло жены,
Подсудимого приговорили к 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.