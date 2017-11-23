Обвиняемые в разбое и попытке убийства водителя осуждены в Ростове
Двое обвиняемых разбое и попытке убийства водителя осуждены в Ростове, сообщает
Двое обвиняемых разбое и попытке убийства водителя осуждены в Ростове, сообщает
Как установлено судом, 28 января 2017 года обвиняемые остановили автомобиль и договорились с водителем, занимавшимся частным извозом, подвезти их.
В ходе поездки пассажиры напали на водителя, попытались его задушить и нанесли ножевые ранения. Затем злоумышленники положили потерпевшего в багажник и уехали на его иномарке.
Во время движения автомобиля мужчина смог открыть багажник и выбраться из него. Потерпевший обратился за помощью к жителям ближайшего дома, которые вызвали медиков и полицию.
Суд приговорил одного из мужчин к 13 с половиной годам колонии строгого режима. Другому осужденному предстоит провести в колонии на месяц меньше.