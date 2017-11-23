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10:25 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Обвиняемые в разбое и попытке убийства водителя осуждены в Ростове

Двое обвиняемых разбое и попытке убийства водителя осуждены в Ростове, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Как установлено судом, 28 января 2017 года обвиняемые остановили автомобиль и договорились с водителем, занимавшимся частным извозом, подвезти их.

В ходе поездки пассажиры напали на водителя, попытались его задушить и нанесли ножевые ранения. Затем злоумышленники положили потерпевшего в багажник и уехали на его иномарке.

Во время движения автомобиля мужчина смог открыть багажник и выбраться из него. Потерпевший обратился за помощью к жителям ближайшего дома, которые вызвали медиков и полицию.

Суд приговорил одного из мужчин к 13 с половиной годам колонии строгого режима. Другому осужденному предстоит провести в колонии на месяц меньше.

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