Волгоградцу грозит два года колонии за игорный бизнес
Прокуратура Волгограда направила в суд дело 19-летнего парня — его обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр.
Прокуратура Волгограда направила в суд дело 19-летнего парня — его обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр.
Молодой человек решил заработать «легкие деньги» и ничего лучшего не придумал, как поставить в одном из торговых павильонов Тракторозаводского района игровые автоматы. Правда, поработал его бизнес недолго — до первой же проверки правоохранителей, которые и арестовали «одноруких бандитов» и их владельца.
Расследование по данному делу вели следователи Тракторозаводского отдела СУ СК по региону. Свою вину обвиняемый признал, но от ответственности его это не освобождает.
Уголовное дело передано в районный суд. Санкция части 1 статьи 171.2 УК РФ, по которой обвиняют молодого человека, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в