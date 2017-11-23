Волгоградцу грозит два года колонии за игорный бизнес

Молодой человек решил заработать «легкие деньги» и ничего лучшего не придумал, как поставить в одном из торговых павильонов Тракторозаводского района игровые автоматы. Правда, поработал его бизнес недолго — до первой же проверки правоохранителей, которые и арестовали «одноруких бандитов» и их владельца.

Расследование по данному делу вели следователи Тракторозаводского отдела СУ СК по региону. Свою вину обвиняемый признал, но от ответственности его это не освобождает.