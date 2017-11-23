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13:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградцу грозит два года колонии за игорный бизнес

Прокуратура Волгограда направила в суд дело 19-летнего парня — его обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр.

Молодой человек решил заработать «легкие деньги» и ничего лучшего не придумал, как поставить в одном из торговых павильонов Тракторозаводского района игровые автоматы. Правда, поработал его бизнес недолго — до первой же проверки правоохранителей, которые и арестовали «одноруких бандитов» и их владельца.

Расследование по данному делу вели следователи Тракторозаводского отдела СУ СК по региону. Свою вину обвиняемый признал, но от ответственности его это не освобождает.

Уголовное дело передано в районный суд. Санкция части 1 статьи 171.2 УК РФ, по которой обвиняют молодого человека, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе Волгоградской областной прокуратуры.

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