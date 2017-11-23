Воронежского бизнесмена Сергея Пойманова выпустили из СИЗО под домашний арест

Пресненский районный суд Москвы изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест для экс-владельца «Павловскгранита» Сергея Пойманова. Об этом сообщил РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Домашний арест для Пойманова продлится до 7 февраля 2018 года. Эта мера пресечения связана с дело о злоупотреблении полномочиями, которое расследуют московские следователи. Процесс по аналогичному обвинению идёт в Воронеже. Он должен был возобновиться со 2 ноября, но, вероятно, был отложен.

Сергея Пойманова обвиняют в злоупотреблении полномочиями, из-за которых компания «Павловскгранит-Инвест» потеряла активы на 930 млн рублей. По версии следствия, Пойманов организовал вывод активов из «Павловскгранита» с помощью офшоров, чтобы избавиться от контроля крупнейших кредиторов предприятия — «Сбербанка» и «Сбербанк Капитала».

Разорение «Павловскгранита» стала поводом для нескольких уголовных дел против Сергея Пойманова. Одно из них слушается сейчас в воронежском суде. Согласно обвинению, в июле 2011 года учредитель ООО «Павловскгранит-Бетон» и депутат облдумы Сергей Пойманов вывел из собственности компании единственный ее актив — бетонно-растворный узел и земельный участок под ним. Своими действиями Сергей Пойманов увеличил неплатежеспособность ООО «Павловскгранит-Бетон», что привело к банкротству компании по инициативе кредиторов.