Воронежского бизнесмена Сергея Пойманова выпустили из СИЗО под домашний арест
Когда продолжится рассмотрение воронежского дела, пока неизвестно.
Когда продолжится рассмотрение воронежского дела, пока неизвестно.
Пресненский районный суд Москвы изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест для
Домашний арест для Пойманова продлится до 7 февраля 2018 года. Эта мера пресечения связана с дело о злоупотреблении полномочиями, которое расследуют московские следователи. Процесс по аналогичному обвинению идёт в Воронеже. Он должен был возобновиться со 2 ноября, но, вероятно, был отложен.
Сергея Пойманова обвиняют в злоупотреблении полномочиями,
Разорение «Павловскгранита» стала поводом для нескольких уголовных дел против Сергея Пойманова. Одно из них слушается сейчас в воронежском суде. Согласно обвинению, в июле 2011 года учредитель ООО «Павловскгранит-Бетон» и депутат облдумы Сергей Пойманов вывел из собственности компании единственный ее актив —
Воронежское дело Пойманова слушается в суде с ноября 2016 года. После задержания в Москве в мае 2017 года бизнесмена для участия в процессе конвоировали в Воронеж и обратно.