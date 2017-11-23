Три ребенка госпитализированы в Казани после отравления угарным газом
Казань. 23 ноября.
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Казань. 23 ноября.
По данным ведомства, трое детей, двое из которых еще младенцы, были госпитализированы в детскую республиканскую клиническую больницу, а женщина — в городскую больницу N7.
«Состояние пострадавших удовлетворительное. Предварительная причина происшествия — закрытие вентиляционных отверстий хозяевами квартиры», — говорится в сообщении.