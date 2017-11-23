Около 60 млн рублей похищено в среду из банковских ячеек в центре Москвы

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«В полицию поступило сообщение о том, что на Тверской улице неизвестный из арендованной сейфовой ячейки одного из банков совершил кражу денежных средств в размере около 13 млн рублей», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, в полицию обратился другой гражданин, который сообщил, что также на Тверской улице из банковской ячейки похищено около 23 млн рублей.

Третий случай зафиксирован в банке на Зоологической улице, там исчезло более 22 млн рублей. Все случаи произошли почти в одно время, днем 22 ноября.