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10:31 (мск), источник: ТАСС

Около 60 млн рублей похищено в среду из банковских ячеек в центре Москвы

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Столичные полицейские ведут розыск неизвестных, которые похитили из банковских ячеек в центре Москвы около 60 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

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«В полицию поступило сообщение о том, что на Тверской улице неизвестный из арендованной сейфовой ячейки одного из банков совершил кражу денежных средств в размере около 13 млн рублей», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, в полицию обратился другой гражданин, который сообщил, что также на Тверской улице из банковской ячейки похищено около 23 млн рублей.

Третий случай зафиксирован в банке на Зоологической улице, там исчезло более 22 млн рублей. Все случаи произошли почти в одно время, днем 22 ноября.

Сотрудники полиции ведут розыск подозреваемых.

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