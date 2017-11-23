В Новороссийске микроавтобус столкнулся с грузовиком
В Новороссийске 22 ноября произошла авария, где пострадал один человек.
В Новороссийске 22 ноября произошла авария, где пострадал один человек.
Авария случилась в 21:10 Новороссийск — Керченский пролив. По предварительным данным, 58-летний водитель микроавтобуса Fiat не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего «КамАЗа» и врезался в него, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Водителя микроавтобуса госпитализировали. Проводится проверка.