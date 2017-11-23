Волгоградец, укравший ростовского ребенка, попытался оспорить суровый приговор

Напомним, Чернышковский райсуд приговорил Андрея Павлова к 6 годам строгого режима, а его супругу Наталью — к 7 годам колонии общего режима. Женщину обвинили по четырем статьям — оставлении в опасности, причинении смерти по неосторожности, мошенничестве при получении выплат и в похищении ребенка, а ее мужа — только в похищении.

Павлов попросил суд изменить статью обвинения на «пособничество в похищении человека» и снизить наказание. Хотя, как доказали следователи, именно он брызнул из газового баллончика в лицо женщине, гулявшей с ребенком в Морозовске.