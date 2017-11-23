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10:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградец, укравший ростовского ребенка, попытался оспорить суровый приговор

В Волгоградский областной суд поступила апелляционная жалоба от Андрея Павлова — жителя Чернышковского района, которого вместе с супругой поймали и осудили за кражу ребенка и смерть приемного малыша. Мужчина попросил смягчить ему строгий приговор.

Напомним, Чернышковский райсуд приговорил Андрея Павлова к 6 годам строгого режима, а его супругу Наталью — к 7 годам колонии общего режима. Женщину обвинили по четырем статьям — оставлении в опасности, причинении смерти по неосторожности, мошенничестве при получении выплат и в похищении ребенка, а ее мужа — только в похищении.

Павлов попросил суд изменить статью обвинения на «пособничество в похищении человека» и снизить наказание. Хотя, как доказали следователи, именно он брызнул из газового баллончика в лицо женщине, гулявшей с ребенком в Морозовске.

Правда, в суд на рассмотрение своей же апелляции Павлов не явился. Его интересы представляла адвокат. Суд оснований для отмены или изменения приговора не нашел, посчитав назначенное наказание справедливым.

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