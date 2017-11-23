Мать и ее дочь погибли на пожаре в Ардатовском районе Нижегородской области

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, предварительно установлено, что две женщины — 85-летняя мать и ее 55-летняя дочь погибли на пожаре из-за неисправности печного либо электрического оборудования. Дом, в котором произошло возгорание — бревенчатый, одноэтажный, оборудован печным отоплением.

В настоящее время следователи по данному факту организовали проведение доследственной проверки. Им предстоит изучить все обстоятельства происшествия и опросить свидетелей.