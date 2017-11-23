Серьёзный пожар ликвидируют спасатели под Иркутском

Первыми очевидцами ЧП стали проезжающие по объездной дороге Ново-Ленино автомобилисты. Они и вызвали пожарных. На кадрах видно, как стремительно пламя уничтожает постройки во дворе двухэтажного жилого дома. Позже огонь перебросился на кровлю коттеджа. На место прибыли сразу несколько пожарных расчётов, они работают по повышенному номеру сложности, была угроза перехода пламени на соседние строения. К тому же внутри горящих построек находились баллоны с газом.