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12:02 (мск), источник: Вести Иркутск

Серьёзный пожар ликвидируют спасатели под Иркутском

Под Иркутском в селе Мамоны пожарные и спасатели ликвидируют серьёзный пожар.

Первыми очевидцами ЧП стали проезжающие по объездной дороге Ново-Ленино автомобилисты. Они и вызвали пожарных. На кадрах видно, как стремительно пламя уничтожает постройки во дворе двухэтажного жилого дома. Позже огонь перебросился на кровлю коттеджа. На место прибыли сразу несколько пожарных расчётов, они работают по повышенному номеру сложности, была угроза перехода пламени на соседние строения. К тому же внутри горящих построек находились баллоны с газом.

— Где-то с час назад на балконе стояли, увидели пожар. Повалил дым, огонь прямо был сумасшедший. Там что-то взорвалось. Или баллон, или машина. Я не знаю, что там взорвалось, — говорит очевидец.

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