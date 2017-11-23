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12:02 (мск), источник: Вести Иркутск

Фиктивно трудоустраивала беременных женщин мошенница в Иркутске

Иркутская «бизнес-леди» отправится на скамью подсудимых. 42-летняя мошенница фиктивно трудоустраивала беременных женщин в различные коммерческие организации.

А затем направляла в Фонд социального страхования пакет документов с ложными сведениями об их трудовой деятельности. Как итог — получила около 60 миллионов рублей таким незаконным способом. 15 миллионов из них подозреваемая вместе с супругом перечислила со счетов подконтрольных им юридических лиц, то есть легализовала криминальный доход в особо крупном размере. Правоохранители возбудили два уголовных дела — мошенничество и легализация дохода, полученного преступным путём.

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