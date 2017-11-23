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11:19 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровские правоохранители арестовали таксиста-грабителя

Злоумышленник выслеживал жертву на автомобиле и нападал.

Полицейские задержали таксиста, который напал на хабаровчанку и похитил у неё 11 тысяч рублей и сотовый телефон. Водитель сильно избил свою жертву — женщине понадобилась неотложная медицинская помощь, сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю.

В правоохранительные органы обратилась жительница частного сектора на улице Нагорной в Индустриальном районе. Потерпевшая запомнила, что налётчик подъехал к ней на машине. Женщина уверенно и подробно смогла описать внешность нападавшего.

Благодаря внимательности хабаровчанки, сотрудники уголовного розыска управления МВД России по городу совместно с экипажем ГИБДД уже несколько часов задержали злоумышленника. По его словам, он увидел в магазине, что у женщина имеется крупная сумма денег наличными. Тогда таксист на автомобиле проследил за женщиной и дождался, пока она окажется на безлюдной слабоосвещённой улице, и потом уже совершил нападение.

Во время обыска у фигуранта правоохранители изъяли похищенный сотовый телефон. Деньги таксист успел потратить.

Ранее 29-летний местный житель дважды привлекался к уголовной ответственности за грабёж и угон автотранспорта. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Грабёж». В настоящее время злоумышленник находится под арестом.

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